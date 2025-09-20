«Ils ne vont pas s’en sortir» : Nouvelle catastrophe annoncée en direct pour l’OL !

Menacé par une rétrogradation en Ligue 2 à cause de sa situation économique inquiétante, l’OL a été contraint de vendre certains de ses meilleurs éléments cet été pour renflouer ses caisses. Paulo Fonseca se retrouve ainsi avec un effectif particulièrement restreint. Et le club rhodanien courrait vers une nouvelle catastrophe s’il ne se renforce pas rapidement.
L’OL a vécu un mercato estival particulièrement délicat. Un temps menacé par une rétrogradation en Ligue 2 à cause de sa situation économique inquiétante, le club rhodanien a finalement échappé au pire. Les pensionnaires de la Ligue 1 ont toutefois été obligés de se séparer de certains de leurs meilleurs éléments, comme Georges Mikautadze, afin de renflouer leurs caisses.
Effectif restreint, coupe d'Europe... L'OL fonce droit dans le mur ?
De ce fait, l’OL évolue avec un effectif particulièrement restreint depuis le début de saison. Paulo Fonseca doit composer avec peu d’options. Et avec l’Europa League qui va s’ajouter au calendrier lyonnais, le club olympien semble courir droit vers une nouvelle catastrophe.
«Ça va être compliqué»
« C’est vrai qu’il y a une intensité. Ils font tous beaucoup d’efforts, on sent que l'entraîneur va compter sur ce onze-là. Il fait tardivement entrer les joueurs qu’il a, car il n’a pas grand-chose sur le banc. Et tu vas avoir la coupe d’Europe qui se rajoute à ça. [...] Objectivement cette saison, ils ne vont pas s’en sortir comme ça, physiquement avec ce banc de touche, ça va être compliqué » a ainsi confié Florent Gautreau au micro de l’After Foot sur les antennes de RMC. L’OL est prévenu.