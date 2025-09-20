«Ils ne vont pas s’en sortir» : Nouvelle catastrophe annoncée en direct pour l’OL !

Pierrick Levallet

L’OL a vécu un mercato estival particulièrement délicat. Un temps menacé par une rétrogradation en Ligue 2 à cause de sa situation économique inquiétante, le club rhodanien a finalement échappé au pire. Les pensionnaires de la Ligue 1 ont toutefois été obligés de se séparer de certains de leurs meilleurs éléments, comme Georges Mikautadze, afin de renflouer leurs caisses.

Effectif restreint, coupe d'Europe... L'OL fonce droit dans le mur ? De ce fait, l’OL évolue avec un effectif particulièrement restreint depuis le début de saison. Paulo Fonseca doit composer avec peu d’options. Et avec l’Europa League qui va s’ajouter au calendrier lyonnais, le club olympien semble courir droit vers une nouvelle catastrophe.