Transfert de Mikautadze : Le futur retour à l’OL est validé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Georges Mikautadze a quitté l'OL pour Villarreal cet été pour 35 millions d'euros, un transfert décidé en urgence pour assainir les finances de la formation rhodanienne. Le Géorgien ne s’interdit pas de retrouver son club formateur à l’avenir, un scénario qui plairait à Alexandre Lacazette.

Contraint de vendre un joueur important à la fin du mercato estival pour renflouer les caisses, l’Olympique Lyonnais s’est séparé de Georges Mikautadze, parti du côté de Villarreal pour environ 35M€ bonus compris. Un départ qui n’était pas dans les plans du Géorgien au début de l’été. « Je suis très attaché à Lyon, je suis né à Lyon, j’ai ma famille. Au début du mercato je m’étais dit que j’allais rester à Lyon, expliquait récemment l’attaquant dans le CFC. Il reste 4-5 jours de mercato, une vente devait être faite. Il y a eu cette opportunité avec Villarreal, et ça s’est fait rapidement. Je me suis sacrifié pour aider le club que j’aime. C’est difficile parce que tu t’attaches aux gens aussi. C’était court, mais fort en émotions ».

« Jamais deux sans trois » L’OL garde une place importante dans le cœur de George Mikautadze, qui a déjà ouvert la porte à un retour. « Je suis passé deux fois et comme on dit jamais deux sans trois », a reconnu le joueur de 24 ans sur Canal+. Interrogé sur son ancien coéquipier, Alexandre Lacazette espère lui aussi revoir son ancien partenaire à Lyon.