Une légende signe à l’OL : Les révélations chocs !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme une véritable légende de l’OL depuis son passage marquant en tant que joueur, Juninho avait été nommé directeur sportif du club rhodanien par Jean-Michel Aulas durant trois ans. Mais cette expérience a été peu concluante, au grand regret de l’ancien patron de l’OL qui déballe tout sur le cas Juninho.

C’est un fait, Juninho a laissé l’image d’un joueur incroyable à l’OL après avoir marqué les esprits en tant que joueur entre 2001 et 2009. Et comme il en avait l’habitude durant ses nombreuses années en tant que président du club rhodanien, Jean-Michel Aulas a voulu honorer cette ancienne gloire en lui offrant le poste de directeur sportif de l’OL. Mais l’histoire n’aura duré que trois ans pour Juninho (2019-2022)…

Aulas reconnait un flop avec Juninho Invité de l’After Foot sur RMC Sport mardi soir, Jean-Michel Aulas s’est lâché sur le flop Juninho en tant que dirigeant de l’OL : « J’ai fait une erreur. J'ai cru qu'il pouvait devenir le directeur technique alors qu'en fait, je ne comprends pas pourquoi il ne le fait pas, ce serait un entraîneur merveilleux. Il a tout pour être un des plus grands entraîneurs. Un malentendu avec lui ? Oui, c’est une histoire de gouvernance. Il était fait pour entraîner. Je l'ai inscrit presque de force, il n'a pas voulu s'inscrire », concède Aulas.