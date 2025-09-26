«Incroyable» : Un renfort tombé de nulle part pour l’OL !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Paulo Fonseca a surpris pour les débuts de l’Olympique Lyonnais en Ligue Europa face à Utrecht en intégrant d'entrée le jeune Mathys de Carvalho, 20 ans, dans son onze de départ. Malgré son expérience limitée avec l’équipe première, le milieu de terrain formé au club a gagné des points et devrait rapidement réapparaître avec l’équipe première.

Ce jeudi, pour l’entrée en lice des Lyonnais en Ligue Europa, Paulo Fonseca avait réservé une surprise en alignant le jeune Mathys de Carvalho (20 ans) d'entrée contre Utrecht (1-0). Un choix audacieux alors que le milieu formé à l’OL ne comptait que neuf minutes de jeu avec l’équipe première, lors de son entrée en jeu la semaine dernière contre Angers (1-0) en Ligue 1.

« Le meilleur joueur de notre équipe » Cette fois, Mathys de Carvalho a disputé l’intégralité du match contre le FC Utrecht, en réalisant une prestation plus que convaincante. Paulo Fonseca a d’ailleurs tenu à le féliciter après le succès lyonnais. « Je n’aime pas beaucoup parler des individualités, mais je veux dire que le jeune Mathys De Carvalho, qui jouait son premier match comme titulaire, ici en Coupe d’Europe, a été le meilleur joueur de notre équipe. Il a été incroyable », a indiqué le coach de l’OL, qui pourrait disposer d’un nouvel atout inattendu pour l’entrejeu.