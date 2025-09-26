«Incroyable» : Un renfort tombé de nulle part pour l’OL !

Paulo Fonseca a surpris pour les débuts de l’Olympique Lyonnais en Ligue Europa face à Utrecht en intégrant d'entrée le jeune Mathys de Carvalho, 20 ans, dans son onze de départ. Malgré son expérience limitée avec l’équipe première, le milieu de terrain formé au club a gagné des points et devrait rapidement réapparaître avec l’équipe première.
Ce jeudi, pour l’entrée en lice des Lyonnais en Ligue Europa, Paulo Fonseca avait réservé une surprise en alignant le jeune Mathys de Carvalho (20 ans) d'entrée contre Utrecht (1-0). Un choix audacieux alors que le milieu formé à l’OL ne comptait que neuf minutes de jeu avec l’équipe première, lors de son entrée en jeu la semaine dernière contre Angers (1-0) en Ligue 1.
« Le meilleur joueur de notre équipe »
Cette fois, Mathys de Carvalho a disputé l’intégralité du match contre le FC Utrecht, en réalisant une prestation plus que convaincante. Paulo Fonseca a d’ailleurs tenu à le féliciter après le succès lyonnais. « Je n’aime pas beaucoup parler des individualités, mais je veux dire que le jeune Mathys De Carvalho, qui jouait son premier match comme titulaire, ici en Coupe d’Europe, a été le meilleur joueur de notre équipe. Il a été incroyable », a indiqué le coach de l’OL, qui pourrait disposer d’un nouvel atout inattendu pour l’entrejeu.
L’OL a réussi son début de saison
Malgré les difficultés de l’été, l’Olympique Lyonnais réalise un début de saison presque parfait, avec cinq succès et une seule défaite toutes compétitions confondues, lui permettant d’apparaître en tête de la Ligue 1 avec le PSG, l’AS Monaco et Strasbourg avant le début de la 6e journée.