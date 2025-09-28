Dembélé annonce une signature «exceptionnelle» au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Récompensé lundi soir lors de la cérémonie du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé a atteint un objectif exceptionnel. L'attaquant de 28 ans ne cesse de mettre en avant le travail collectif du PSG et de l'entraîneur Luis Enrique. Ce dernier, recruté en 2023, a complètement changé la donne pour permettre au club de décrocher la Ligue des champions. Il a été salué par Dembélé.

Derrière la réussite d'Ousmane Dembélé, il y a aussi un gros travail du côté du PSG pour lui permettre d'atteindre les sommets. Luis Enrique a joué un grand rôle dans sa quête du Ballon d'Or et l'attaquant français n'hésite pas à souligner le gros travail de son entraîneur.

Luis Enrique à fond derrière Dembélé pour le Ballon d'Or Cette année le PSG a eu la chance de voir beaucoup de ses joueurs nommés pour le Ballon d'Or. Si tout le monde a reçu du soutien, Luis Enrique a eu une attention particulière pour Ousmane Dembélé. « Il chante "Et Ousmane Ballon d’Or !" depuis maintenant trois mois à chaque fois qu'il me voit ! Il me fait confiance depuis le début. Il a été incroyable avec moi, donc ça fait plaisir. J'essaie de lui rendre toute la confiance qu'il me donne depuis le début sur le terrain » raconte le principal intéressé à PSG TV.