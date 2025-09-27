Un joueur «catastrophique» a signé : C'est la panique à l'OM !

Pierrick Levallet

Ce vendredi, l’OM a su renverser le score pour s’imposer sur la pelouse de Strasbourg (1-2). Amine Gouiri ne s’est cependant pas montré à son avantage. L’international algérien s’est à chaque fois montré maladroit lorsqu’il se procurait une occasion. Kevin Diaz estime d’ailleurs que l’attaquant de 25 ans va devoir progresser sur ce point.

L’OM a fait preuve d’une grande force de caractère ce vendredi. Après sa victoire contre le PSG, le club phocéen a su renverser le score contre Strasbourg pour décrocher un deuxième succès consécutif (1-2). Amine Gouiri - qui a signé chez les Olympiens en janvier dernier - ne s’est toutefois pas montré sous son meilleur jour. L’international algérien a vendanger les quelques occasions qu’il s’était procuré. Kevin Diaz estime d’ailleurs qu’il va devoir progresser sur ce point, et rapidement.

«Dans le dernier geste, il est catastrophique» « J'aime bien la composition de départ, parce qu'il est un peu en mode gestion. Ce sont quand même des mecs recrutés pour être titulaires : Medina, Gouiri... Gouiri dans le jeu, il est bon aujourd'hui, je l'ai trouvé excellent, même contre Paris, dans les décrochages, les remises sont propres... C'est juste que dans le dernier geste, il est catastrophique » a d’abord expliqué le chroniqueur de l’After Foot sur les antennes de RMC.