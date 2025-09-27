Luis Enrique : L’erreur du PSG qui le rend dingue !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des dernières semaines, Warren Zaïre-Emery semblait avoir retrouvé des sensations. Mais ce lundi, le milieu de terrain a sombré contre l’OM. En interne, Luis Enrique ne serait pas satisfait de l’utilisation du Titi Parisien par le PSG avant son arrivée à la tête du club de la capitale.

Le PSG dispose de nombreux jeunes éléments au sein de son effectif. Lancé par Christophe Galtier en 2023, Warren Zaïre-Emery avait connu une année 2024 exceptionnelle. Pour la première saison de Luis Enrique au PSG, le crack né en 2006 était souvent utilisé. Réalisant de belles prestations, le natif de Montreuil s’est même fait une place en équipe de France.

Zaïre-Emery dans le dur Mais en 2025, la donne a complètement changé pour Zaïre-Emery. Largement dépassé par Fabian Ruiz dans la hiérarchie des milieux de terrain, le Français doit désormais se battre pour espérer démarrer les rencontres. Avec la blessure de João Neves la semaine dernière, le numéro 33 avait l’occasion de se distinguer ce lundi soir face à l’OM. Cependant, Warren Zaïre-Emery est totalement passé à côté de ce rendez-vous, et laisse planer le doute.