PSG : Dembélé lâche une anecdote croustillante sur Luis Enrique !

Lundi soir, Ousmane Dembélé a été récompensé de sa magnifique saison avec le PSG en étant élu Ballon d'Or 2025 haut-la-main. L'attaquant français a brillé grâce à la force collective du club de la capitale, une stratégie mise en place par son coach Luis Enrique. Ce dernier n'a pas cessé de le soutenir ces derniers mois.

A 28 ans, Ousmane Dembélé a vécu une véritable consécration en remportant le Ballon d'Or 2025. L'ancien joueur du FC Barcelone était désigné parmi les favoris aux côtés de Lamine Yamal et il a reçu beaucoup de soutien de la part de son entourage, à commencer par Luis Enrique. Il s'est confié sur sa relation avec l'entraîneur espagnol.

Luis Enrique, le bel hommage de Dembélé En revenant sur le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé a révélé un petit secret sur son coach depuis qu'il fait partie des favoris. « Le coach aussi t’a également beaucoup soutenu… Il chante "Et Ousmane Ballon d’Or !" depuis maintenant trois mois à chaque fois qu'il me voit ! Il me fait confiance depuis le début. Il a été incroyable avec moi donc ça fait plaisir. J'essaie de lui rendre toute la confiance qu'il me donne depuis le début sur le terrain » glisse-t-il à PSG TV.