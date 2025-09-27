«Accord conclu» : Un entraîneur lâche l’OM, le coup de tonnerre avec De Zerbi !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Aujourd’hui à la tête de l’OM, Roberto De Zerbi n’était pas le premier choix du duo Benatia/Longoria. Interrogé par le Corriere dello Sport, le directeur sportif du club phocéen révèle qu’un accord avait bien été trouvé avec Paulo Fonseca, qui a finalement fait faux bond. Un coup de tonnerre qui obligea les Marseillais à rebondir...

Roberto De Zerbi vient d’entamer sa deuxième saison à la tête de l’OM. Avec le président Pablo Longoria et le directeur sportif Medhi Benatia, l’Italien forme un trio soudé, permettant au club phocéen de se relancer après un exercice 2023-24 catastrophique, marqué par le passage de trois entraîneurs successifs (Marcelino, Gattuso, Gasset). Mais l’histoire aurait pu prendre une autre tournure si l’Olympique de Marseille n’avait pas été lâché par sa priorité de l’époque.

« Tout était prêt, l'accord était conclu », avec Fonseca Au printemps 2024, les dirigeants de l’OM n’avaient d’yeux que Paulo Fonseca, arrivant à la fin de son passage au LOSC. Comme vous l’avait révélé le10sport.com, Pablo Longoria insistait pour convaincre le technicien italien de venir, un intérêt confirmé par Medhi Benatia ce vendredi dans les colonnes du Corriere dello Sport. « Nous avions cherché Fonseca. Tout était prêt, l'accord était conclu, puis en mai 2024, après notre défaite à Bergame contre l'Atalanta, il a appelé et nous a dit que ça ne se ferait pas. Le 13 juin, il était l'entraîneur du Milan », s’est souvenu le directeur sportif phocéen.