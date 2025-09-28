PSG : Transfert à 63M€, c’est déjà validé !

Axel Cornic

Avant d’affronter le FC Barcelone en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s’est offert une soirée de gala lors de la victoire face à Auxerre (2-0). Et si tous les yeux étaient tournés vers le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé, il y a un autre évènement qui a embrasé le Parc des Princes.

Après une saison historique, le PSG a affronté un mercato estival assez calme. Les recrues n’ont pas été nombreuses mais très précises, avec notamment l’arrivée de Illia Zabarnyi, grande priorité de la direction parisienne au poste de défenseur central.

Grande première pour Zabarnyi Transféré pour 63M€, l’international ukrainien n’a pas tardé à se faire une place de choix dans le dispositif de Luis Enrique et ce samedi, il a enfin lancé son aventure avec le PSG. Face à Auxerre en Ligue 1, Illia Zabarnyi a en effet marqué le premier but de la rencontre et surtout, son premier but sous les couleurs de son nouveau club.