Zabarnyi : Une bagarre est annoncée au PSG !

Arrivé cet été en provenance de Bournemouth pour 66M€, bonus compris, Illia Zabarnyi débarque pour concurrencer Marquinhos. Interrogé sur l'arrivée de l'international ukrainien, Marquinhos est ravi d'être confronté à un tel joueur, promettant d'ailleurs une belle bagarre, comme il l'a toujours à l'entraînement.

Cet été, le PSG a décidé de préparer la succession de Marquinhos en lâchant 66M€ bonus compris pour recruter Illia Zabarnyi en provenance de Bournemouth. Du haut de ses 22 ans, l'international ukrainien débarque pour préparer l'avenir mais également pour s'imposer face l'international brésilien qui promet d'ailleurs de se bagarrer pour sa place comme il l'a toujours fait.

Marquinhos est prêt à défier Zabarnyi « Personne n'a sa place garantie au PSG. Si ça fait 13 ans que je suis ici, c'est que je me suis bagarré à tous les entrainements et tous les matchs. Je donne mon maximum. Je vais continuer à faire de même », lance le capitaine du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.