OM - De Zerbi : Le gros coup de pression dans le vestiaire !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a obtenu une troisième victoire consécutive en Ligue 1 vendredi sur la pelouse de Strasbourg (1-2), l’OM se prépare désormais à recevoir l’Ajax Amsterdam mardi en Ligue des champions. Disposant d’un effectif et de plus de solutions pour faire son onze de départ, Roberto De Zerbi, avec l’aide de son staff, s’évertue à maintenir ses joueurs sous pression et à les garder tous concernés.

Le succès de l’OM vendredi à Strasbourg (1-2) en est la preuve, Roberto De Zerbi peut désormais compter sur un banc capable de faire la différence. Remplaçant au coup d’envoi, Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit le but égalisateur, avant celui victorieux d’Amir Murillo, dans lequel les entrants Benjamin Pavard et Robinio Vaz ont été impliqués.

Les entrants ont « permis de changer le match » Après la rencontre, Roberto De Zerbi a salué l’apport de son banc et des entrants « qui ont permis de changer le match et j’en suis très heureux. » Comme indiqué par L’Équipe, l’entraîneur de l’OM avait demandé à ses dirigeants un effectif plus fourni que la saison dernière et il a été entendu.