Aubameyang - OM : Un malaise balancé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une performance décevante vendredi soir avec l'OM sur la pelouse du RC Strasbourg, Amine Gouiri a finalement été remplacé par Pierre-Emerick Aubameyang qui a lui été décisif en marquant le but qui a tout changé dans ce match. Et Daniel Riolo a ensuite expliqué en direct sur RMC que cette situation entre les deux buteurs pourrait provoquer un malaise à l'OM.

Et si la concurrence mise en place entre Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang pour le poste de titulaire à la pointe de l'attaque de l'OM finissait par créer un malaise en interne ? C'est en tout cas la théorie avancée par Daniel Riolo vendredi soir en direct sur RMC Sport, et ce dernier estime que la réussite d'Aubameyang pourrait être difficile à accepter pour son concurrent algérien à l'OM.

« Ça va être difficile pour Gouiri » « Le problème de Gouiri, c’est que tu dois lui donner de la confiance. Avec de la confiance, les trois occasions qu’il te rate, elles n’y sont plus. Mais le scénario est en sa défaveur car Aubameyang rentre et il fait la différence, donc ça va être difficile pour lui », indique Daniel Riolo, qui s'inquiète donc pour le mental d'Amine Gouiri.