OM : C'est de la folie, il n'en revient pas !

Natif de Marseille, Larry Azouni a connu une histoire riche à l'OM. Formé au club de la cité phocéenne, il y fait ses débuts professionnels en 2012 avec l'intention de s'inscrire un peu plus dans l'équipe première. Âgé de 18 ans à peine à l'époque, il a eu l'occasion de côtoyer des joueurs présents à ce moment-là. Une situation complètement folle pour lui.

Milieu de terrain de 31 ans, Larry Azouni a connu une carrière très loin de l'OM finalement. A l'époque pourtant, il pensait se faire un nom aux côtés des grandes figures de l'équipe. Le Franco-Tunisien se souvient de moments incroyables avec des joueurs de l'équipe première notamment.

« C’était un truc de fou » Très attaché à l'OM, Larry Azouni n'a pas pu construire sa carrière autour de ce club finalement. Mais il a pu profiter d'un début professionnel à 18 ans à peine aux côtés des grands joueurs de l'époque, une situation incroyable pour lui. « Y a-t-il des joueurs qui vous ont marqué ou accompagné lorsque vous avez côtoyé le groupe professionnel à l’OM ? Morgan Amalfitano, on est encore en contact dix ans après. C’était un très bon joueur. Très discret, mais super mec. Aujourd’hui, il est dans le staff de l’AS Cannes, en tant qu’adjoint. Discret un peu comme moi, ça a matché de suite. Il y avait André-Pierre Gignac aussi qui était proche des jeunes, qui rigolait beaucoup et nous mettait à l’aise. Cheyrou aussi, grand monsieur. À l’époque, il y avait une équipe de fou, Loïc Rémy, Cesar Azpilicueta, Nicolas Nkoulou, trop fort. Quand je rentrais dans le vestiaire, j’avais les yeux qui brillaient ! C’était un truc de fou pour un jeune de Marseille » répond-il à Top Mercato.