OM : «Il était KO», ce scandale le fait exploser !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vendredi soir, l'OM a réussi à confirmer sa victoire face au PSG en allant décrocher un nouveau succès face à Strasbourg. Les hommes de Roberto De Zerbi ont renversé la situation en deuxième mi-temps alors qu'ils étaient menés 1-0. Du côté de Strasbourg, on peste contre l'arbitrage qui aurait pu changer les choses. Liam Rosenior était furieux en conférence de presse.

En attendant la fin de la 6ème journée de Ligue 1, l'OM est revenu sur la tête du championnat à égalité avec l'OL, le PSG, Monaco et son adversaire Strasbourg. Mais la situation aurait pu être différente sur plusieurs décisions arbitrales. Liam Rosenior regrette la défaite de son équipe en conférence de presse.

L'OM sur la bonne voie Après un démarrage compliqué, l'OM semble enfin avoir réussi à trouver la bonne combinaison. Le club de la cité phocéenne a décroché une nouvelle belle victoire arrachée lors des dernières minutes. « On est très déçus de perdre. Quand on mène un match, il faut savoir mieux gérer les choses. On doit apprendre de nos erreurs, à travers ces épreuves. L'OM est une top team, avec un manager de génie. Ils ont été excellents après la pause » souligne d'ailleurs l'entraîneur du RCSA en conférence de presse après le match.