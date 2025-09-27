OM : Deschamps débarque, le grand changement décidé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Didier Deschamps, ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, a joué un rôle important dans la carrière de Larry Azouni, formé dans la cité phocéenne. C’est en effet l’actuel sélectionneur de l’équipe de France qui a conseillé le jeune Tunisien, alors défenseur central, de se reconvertir en milieu de terrain.

Natif de Marseille et formé à l’OM, Larry Azouni n’a pas eu la chance de s’imposer dans le club de son cœur. Mais l’international tunisien (10 sélections) a tout de même pu côtoyer l’effectif pro, dirigé à l’époque par Didier Deschamps. Ce dernier est même à l’origine d’un changement de taille dans la carrière du milieu de terrain, qui a démarré comme défenseur.

« À partir de cette discussion avec Deschamps, je n’ai plus joué derrière » Interrogé par Top Mercato, Larry Azouni a raconté sa première rencontre avec l’actuel sélectionneur des Bleus. « J’étais monté avec Didier Deschamps en 2011/12. J’avais commencé à jouer très jeune avec la réserve, à 17 ans, et on disputait aussi la Next Gen, la Ligue des Champions des jeunes. On avait joué contre Manchester City et Deschamps était venu nous voir jouer. Je jouais défenseur central à l’époque. J’ai été formé défenseur central. Ce jour-là, j’avais fait un bon match et le lendemain, pendant une trêve internationale, je fais mon premier entraînement avec les pros. Deschamps vient me voir, me dit qu’il m’avait vu au match, qu’il m’avait trouvé bon et il m’a dit que si je voulais faire carrière au plus haut niveau, je devais passer au milieu, car ma taille allait poser problème derrière. Il a peut-être eu une discussion avec les entraîneurs du centre, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c’est qu’à partir de ce moment-là, je n’ai plus joué derrière », confie le joueur aujourd’hui âgé de 31 ans.