Dembélé blessé : La grosse décision de Deschamps avec le PSG !

Blessé lors du dernier rassemblement, le retour d’Ousmane Dembélé est espéré après la prochaine trêve internationale et il ne sera donc pas sélectionné par Didier Deschamps en octobre. Désiré Doué quant à lui aura certainement repris la compétition, mais vu la polémique de septembre avec le PSG, le sélectionneur de l’équipe de France ne devrait pas prendre de risque.

La semaine prochaine, Didier Deschamps dévoilera sa liste pour les deux matchs qui attendent l’équipe de France en octobre, face à l’Azerbaïdjan et l’Islande, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Suspendu, Aurélien Tchouameni ne sera pas présent, tout comme Ousmane Dembélé.

Deschamps ne devrait pas sélectionner Doué Victime d’une lésion aux ischios lors du dernier rassemblement des Bleus, le retour du Ballon d’Or 2025 est espéré pour après la trêve internationale. Sa blessure avait été source de tension entre le PSG et l’équipe de France et comme indiqué par L’Équipe, Didier Deschamps pourrait également se passer de Désiré Doué afin d’éviter une nouvelle polémique.