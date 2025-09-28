OM : Le PSG n'en peut plus, l'annonce choc !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après un début de saison réussi, le PSG vient d'encaisser sa première défaite face à l'OM. L'heure n'est pas à l'inquiétude pour le club de la capitale qui n'a pas eu besoin de forcer pour dominer ses adversaires jusqu'à présent. Malgré les blessures, les hommes de Luis Enrique tiennent le choc même si on sent une légère décompression. Jérôme Rothen pense que le PSG n'a pas forcé face à l'OM.

Malgré sa défaite face à l'OM, le PSG reste bien évidemment dans le coup pour asseoir sa domination en Ligue 1. Le club ne met pas forcément tout en œuvre pour aller chercher la victoire, comme cela était le cas l'année dernière où il a fallu attendre la fin de saison avant de voir le club perdre en championnat. Pour Jérôme Rothen, le PSG a baissé d'un cran, la faute peut-être aux blessures.

Le PSG largement au-dessus du lot Depuis des années, le PSG domine la Ligue 1 chaque saison et finit presque toujours par remporter le titre. Le club a les capacités de jouer les premiers rôles en Europe et sait qu'il est presque intouchable, ce qui baisse sûrement sa motivation à l'idée de disputer chaque match de championnat. « Aujourd'hui, tu ressens une petite lassitude, mais on le voit à travers les performances du PSG. Je suis indulgent, parce qu'ils ont tellement mis la barre haute et ont tellement "fermé certaines bouches". La saison dernière, l'équipe s'est transformée, parce qu'elle est sûre de sa force. Luis Enrique est sûr de ce qu'il met en place depuis plus de deux ans, et ça lui a donné raison. C'est pour ça qu'il n'est pas inquiet » réagit Jérôme Rothen dans Rothen s'enflamme.