OM : Le PSG n'en peut plus, l'annonce choc !

Après un début de saison réussi, le PSG vient d'encaisser sa première défaite face à l'OM. L'heure n'est pas à l'inquiétude pour le club de la capitale qui n'a pas eu besoin de forcer pour dominer ses adversaires jusqu'à présent. Malgré les blessures, les hommes de Luis Enrique tiennent le choc même si on sent une légère décompression. Jérôme Rothen pense que le PSG n'a pas forcé face à l'OM.
Malgré sa défaite face à l'OM, le PSG reste bien évidemment dans le coup pour asseoir sa domination en Ligue 1. Le club ne met pas forcément tout en œuvre pour aller chercher la victoire, comme cela était le cas l'année dernière où il a fallu attendre la fin de saison avant de voir le club perdre en championnat. Pour Jérôme Rothen, le PSG a baissé d'un cran, la faute peut-être aux blessures.
Le PSG largement au-dessus du lot
Depuis des années, le PSG domine la Ligue 1 chaque saison et finit presque toujours par remporter le titre. Le club a les capacités de jouer les premiers rôles en Europe et sait qu'il est presque intouchable, ce qui baisse sûrement sa motivation à l'idée de disputer chaque match de championnat. « Aujourd'hui, tu ressens une petite lassitude, mais on le voit à travers les performances du PSG. Je suis indulgent, parce qu'ils ont tellement mis la barre haute et ont tellement "fermé certaines bouches". La saison dernière, l'équipe s'est transformée, parce qu'elle est sûre de sa force. Luis Enrique est sûr de ce qu'il met en place depuis plus de deux ans, et ça lui a donné raison. C'est pour ça qu'il n'est pas inquiet » réagit Jérôme Rothen dans Rothen s'enflamme.
L'OM triomphe, le PSG ne bronche pas
Chaque Classique est un événement très attendu par les supporters à chaque fois. Lundi dernier, ce match s'est disputé dans des conditions différentes de d'habitude, avec une rencontre reportée de presque 24 heures qui avait lieu en même temps que la cérémonie du Ballon d'Or. Les joueurs de Luis Enrique n'ont peut-être pas tout donné mais cela ne semble pas être très important. « Ils ont très bien commencé leur campagne de Ligue des Champions. Ils ont perdu qu'une seule fois en championnat à Marseille, dans les conditions qu'on connait, donc on peut accepter une défaite à Marseille, mais les matchs d'avant, ils les ont gagnés sans écraser leurs adversaires, en mettant très peu d'énergie et d'effort. Peut-être qu'ils se disent qu'ils n'ont pas besoin, parce que les trois quarts du temps, ils vont gagner les matchs de championnat et être champions. L'inquiétude n'est pas présente du côté de Luis Enrique » poursuit l'ancien joueur du club.