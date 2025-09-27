«On envoie un message», le sauveur de l’OM annonce du lourd !

Ce vendredi soir, l’OM a enchaîné avec une nouvelle victoire. Le club phocéen s’est imposé sur le fil sur la pelouse de Strasbourg (1-2), confirmant sa belle dynamique. Auteur du but libérateur pour Marseille, Amir Murillo a affirmé que les hommes de Roberto De Zerbi ont envoyé un gros message avec ce succès.
Une semaine exceptionnelle pour l’OM. Après avoir brisé la malédiction en battant le PSG au Vélodrome ce lundi soir, le club phocéen a enchaîné avec une belle victoire ce vendredi soir en ouverture de la sixième journée de Ligue 1. Dans un déplacement compliqué sur la pelouse de Strasbourg, Marseille s’est imposé dans le temps additionnel.
Amir Murillo délivre l’OM
Après avoir recollé au score par l’intermédiaire de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM s’est imposé grâce à un but plein de sang-froid signé Amir Murillo. L’international Panaméen a parfaitement repris un ballon repoussé dans la surface par Mike Penders, permettant à Marseille de prendre provisoirement la tête du championnat.
« On envoie un message à toute la Ligue 1 »
A l’issue de la rencontre, Murillo a annoncé du lourd pour la suite : « C’était important de gagner pour garder notre confiance après Paris (1-0) et avant l’Ajax. On envoie un message à toute la Ligue 1 en montrant qu’on peut faire de très bonnes choses », a confié le joueur de 29 ans au micro de Ligue 1 +.