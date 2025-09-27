«On envoie un message», le sauveur de l’OM annonce du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, l’OM a enchaîné avec une nouvelle victoire. Le club phocéen s’est imposé sur le fil sur la pelouse de Strasbourg (1-2), confirmant sa belle dynamique. Auteur du but libérateur pour Marseille, Amir Murillo a affirmé que les hommes de Roberto De Zerbi ont envoyé un gros message avec ce succès.

Une semaine exceptionnelle pour l’OM. Après avoir brisé la malédiction en battant le PSG au Vélodrome ce lundi soir, le club phocéen a enchaîné avec une belle victoire ce vendredi soir en ouverture de la sixième journée de Ligue 1. Dans un déplacement compliqué sur la pelouse de Strasbourg, Marseille s’est imposé dans le temps additionnel.

Amir Murillo délivre l’OM Après avoir recollé au score par l’intermédiaire de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM s’est imposé grâce à un but plein de sang-froid signé Amir Murillo. L’international Panaméen a parfaitement repris un ballon repoussé dans la surface par Mike Penders, permettant à Marseille de prendre provisoirement la tête du championnat.