OM : De Zerbi craque dans le vestiaire !

Ce vendredi soir, en ouverture de la 6e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a décroché sa première victoire à l’extérieur de la saison, en battant Strasbourg (2-1). Ce succès in extremis, avec un but d'Amir Murillo dans les dernières secondes, a provoqué une explosion de joie de l'entraîneur Roberto De Zerbi, qui a célébré avec ferveur dans le vestiaire.
Il aura fallu attendre le 26 septembre, et le match contre Strasbourg, pour assister à la première victoire à l’extérieur de l’OM cette saison. Un succès qui ne fut pas simple à obtenir, puisque la formation phocéenne a recollé au score dans le dernier quart d’heure grâce à Pierre-Emerick Aubameyang, avant un but libérateur d’Amir Murillo dans les arrêts de jeu. De quoi faire exploser Roberto De Zerbi dans le vestiaire.
L’énorme joie de Roberto De Zerbi
Suspendu pour le match, et donc contraint d’assister à la prestation de ses hommes depuis les tribunes, le technicien de l’OM a pu se rattraper dans le vestiaire comme on a pu le constater dans une vidéo publiée sur le compte X du club. Roberto De Zerbi n’a pas pu résister à la tentation de monter sur la table centrale, arrosée par ses joueurs qui criaient aussi de joie.
« Cela m'a ramené dans mon enfance »
Quelques minutes auparavant, Roberto De Zerbi était revenu sur cette rencontre particulière vécue depuis les hauteurs de la Meinau : « Cela m'a ramené dans mon enfance. Je l'ai vécu un peu comme un enfant, quand j'étais dans le virage avec les ultras de Brescia. Je tiens à féliciter et remercier mon staff, qui a très bien travaillé. Ils ont fait les bons changements au bon moment. C'était aussi particulier pour eux ».