OM : De Zerbi craque dans le vestiaire !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce vendredi soir, en ouverture de la 6e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a décroché sa première victoire à l’extérieur de la saison, en battant Strasbourg (2-1). Ce succès in extremis, avec un but d'Amir Murillo dans les dernières secondes, a provoqué une explosion de joie de l'entraîneur Roberto De Zerbi, qui a célébré avec ferveur dans le vestiaire.

Il aura fallu attendre le 26 septembre, et le match contre Strasbourg, pour assister à la première victoire à l’extérieur de l’OM cette saison. Un succès qui ne fut pas simple à obtenir, puisque la formation phocéenne a recollé au score dans le dernier quart d’heure grâce à Pierre-Emerick Aubameyang, avant un but libérateur d’Amir Murillo dans les arrêts de jeu. De quoi faire exploser Roberto De Zerbi dans le vestiaire.

L’énorme joie de Roberto De Zerbi Suspendu pour le match, et donc contraint d’assister à la prestation de ses hommes depuis les tribunes, le technicien de l’OM a pu se rattraper dans le vestiaire comme on a pu le constater dans une vidéo publiée sur le compte X du club. Roberto De Zerbi n’a pas pu résister à la tentation de monter sur la table centrale, arrosée par ses joueurs qui criaient aussi de joie.

𝐔𝐧𝐞 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐪𝐮𝐢 𝐬𝐨𝐮𝐝𝐞, 𝐮𝐧 𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐪𝐮𝐢 𝐫𝐞́𝐬𝐨𝐧𝐧𝐞🫀🔊



Du cœur, de l’ambition et du caractère : la communion d’un groupe déterminé qui avance et grandit, 𝐞𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 🫂💙#HappyMoments by @boulanger 🤳 pic.twitter.com/tAWX1heQBD — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 27, 2025