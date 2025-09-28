Mercato - OL : La discussion qui a tout changé !

Pierrick Levallet

Dans le rouge sur le plan financier, l’OL a été contraint de se séparer de plusieurs de ses meilleurs éléments cet été. Le club rhodanien a malgré tout essayé de profiter du mercato pour combler les trous dans l’effectif de Paulo Fonseca. Le coach portugais a d’ailleurs fait savoir qu’une discussion avait tout changé pour le recrutement.

L’OL a vécu un mercato assez particulier cet été. Dans le dur sur le plan économique, le club rhodanien a un temps été menacé par une rétrogradation en Ligue 2. Les Lyonnais ont finalement échappé au pire, mais ont toutefois été obligés de se séparer de plusieurs bons éléments pour renflouer leurs caisses. C’est dans cette optique que Rayan Cherki, Georges Mikautadze ou encore Alexandre Lacazette ont quitté le navire.

L'OL a offert de nouvelles solutions à Paulo Fonseca cet été L’OL a néanmoins essayé de profiter du mercato pour offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca. Les dirigeants olympiens sont ainsi allés chercher des joueurs comme Tyler Morton, Martin Satriano, Rachid Ghezzal ou encore Ruben Kluivert. Et depuis le début de saison, l’OL impressionne par sa force de caractère sur le terrain.