Transfert de Lacazette : La terrible annonce de l’OL !

Le mercato a été assez particulier du côté de l’OL cet été. Dans une situation économique particulièrement délicate, le club rhodanien a été contraint de se séparer de certains de ses meilleurs éléments comme Alexandre Lacazette. Paulo Fonseca a d’ailleurs lâché une terrible annonce sur la qualité de son secteur offensif cette saison.
Le mercato a été spécial à l’OL cet été. Un temps menacé par une rétrogradation en Ligue 2 à cause de sa situation financière, le club rhodanien a finalement échappé au pire et est resté en Ligue 1. Les dirigeants lyonnais ont néanmoins été contraints de se séparer de certains de leurs meilleurs éléments. La formation olympienne a notamment perdu en qualité dans le secteur offensif.
L'OL a perdu Lacazette cet été
L’OL a en effet vendu Georges Mikautadze à Villarreal, et n’a pas prolongé le contrat d’Alexandre Lacazette. L’attaquant de 34 ans a signé libre au Neom SC en Arabie Saoudite. Paulo Fonseca a d’ailleurs lâché un terrible aveu sur la qualité de son attaque depuis son départ.
«C'est une équipe qui n'a pas les qualités individuelles qu'on a vues la dernière saison»
« Comme je l'ai dit, c'est une équipe qui, offensivement, n'a pas les qualités individuelles qu'on a vues la dernière saison. Mais quand on a parlé, Matthieu (Louis-Jean, directeur technique) et moi, il était clair dans notre tête que nous voulions vraiment avoir une équipe qui travaille ensemble. Et nous avons choisi des joueurs avec cette mentalité, ce caractère » a confié l’entraîneur de l’OL dans des propos rapportés par L’Equipe.