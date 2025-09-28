Transfert de Lacazette : La terrible annonce de l’OL !

Pierrick Levallet

Le mercato a été assez particulier du côté de l’OL cet été. Dans une situation économique particulièrement délicate, le club rhodanien a été contraint de se séparer de certains de ses meilleurs éléments comme Alexandre Lacazette. Paulo Fonseca a d’ailleurs lâché une terrible annonce sur la qualité de son secteur offensif cette saison.

Le mercato a été spécial à l’OL cet été. Un temps menacé par une rétrogradation en Ligue 2 à cause de sa situation financière, le club rhodanien a finalement échappé au pire et est resté en Ligue 1. Les dirigeants lyonnais ont néanmoins été contraints de se séparer de certains de leurs meilleurs éléments. La formation olympienne a notamment perdu en qualité dans le secteur offensif.

L'OL a perdu Lacazette cet été L’OL a en effet vendu Georges Mikautadze à Villarreal, et n’a pas prolongé le contrat d’Alexandre Lacazette. L’attaquant de 34 ans a signé libre au Neom SC en Arabie Saoudite. Paulo Fonseca a d’ailleurs lâché un terrible aveu sur la qualité de son attaque depuis son départ.