OM - PSG : La folle séquence avec Emmanuel Macron !

Le 22 septembre dernier, l'OM l'emportait au Vélodrome face au PSG (1-0). Le premier Classique de la saison a donc penché en faveur des Olympiens... pour le plus grand bonheur d'Emmanuel Macron. Le président de la République était plus heureux que jamais alors qu'une grande échéance politique l'attendait.

Ce n'est clairement pas un secret, Emmanuel Macron est un grand fan de l'OM. Le président de la République est donc à fond derrière le club phocéen, à n'importe quel moment. On a d'ailleurs pu voir cela il y a quelques jours maintenant alors que l'OM avait réussi à battre le PSG (1-0) au Vélodrome lors du Classique.

Macron aux anges C'est BFM TV qui a diffusé cette incroyable séquence avec Emmanuel Macron. Alors que le président de la République s'apprêtait à faire son discours à l'ONU pour reconnaitre l'état de Palestine, il a été filmé avec le sourire aux lèvres en apprenant que l'OM menait face au PSG. « 1-0 pour l'OM », s'est notamment réjoui Macron quelques minutes avant une prise de parole historique.