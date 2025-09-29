De Zerbi : Le violent licenciement qui a tout fait basculer pour l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'été 2024, Roberto De Zerbi est devenu le nouvel entraîneur de l'OM. Ça aurait toutefois pu se passer différemment pour l'Italien. En effet, Manchester United lui faisait également les yeux doux, mais RDZ n'a pas souhaité accepter la proposition des Red Devils. La faute à un licenciement de son père il y a plusieurs années ?

Suite à l'annonce de son départ de Brighton, Roberto De Zerbi était évoqué dans de grands clubs européens. Si l'Italien a fini par signer à l'OM, Manchester United était également sur le coup. Ça n'a finalement pas abouti pour les Red Devils, qui n'auraient visiblement pas adopté le comportement adéquat avec De Zerbi, faisant alors remonter de terribles souvenirs.

« Il a vécu dans sa chair le mépris des puissants » Pour L'Equipe, Salim Lamrani a raconté les coulisses du rendez-vous manqué entre Roberto De Zerbi et Manchester United. L'auteur du livre « Le football selon Roberto De Zerbi » a ainsi expliqué : « Son caractère rebelle a été forgé par son histoire personnelle. Il a vécu dans sa chair le mépris des puissants lorsque son père a perdu son travail. Il n'a jamais oublié cette violence sociale, ni l'arrogance affichée par ceux qui détenaient le pouvoir ».