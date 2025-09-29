Mercato : Un crack a choisi le PSG, la concurrence est battue !

Samedi soir face à Auxerre, Quentin Ndjantou a fait sa première apparition avec le PSG en équipe première. L’attaquant de 18 ans a signé son contrat professionnel cet été avec Paris, mais il aurait également pu quitter le club de la capitale. En effet, de nombreuses formations étaient intéressées, notamment l’Ajax Amsterdam.
Depuis quelques semaines, le PSG doit faire face à une avalanche de blessures. Pour affronter l’AJ Auxerre, Luis Enrique était par exemple privé de nombreux cadres comme Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos ou bien encore Joao Neves. Pour pallier ces absences, le coach parisien avait décidé de faire appel à plusieurs Titis.
Grande première pour Quentin Ndjantou
Sur le banc au coup d’envoi, certains Titis ont par la suite eu la chance d’entrer sur la pelouse du Parc des princes. C’est notamment le cas de Quentin Ndjantou, qui a remplacé Senny Mayulu à la 62ème minute et qui s’est distingué notamment par une frappe dangereuse. À dix minutes de la fin, c’est Mathis Jangeal qui a fait également ses premiers pas chez les professionnels en remplaçant Kang-in Lee.
L’Ajax Amsterdam voulait Ndjantou cet été
Quentin Ndjantou symbolise l’avenir du PSG et ce dernier en a bien conscience. Le club de la capitale lui a fait signer son premier contrat professionnel cet été alors qu’il était pisté par de nombreuses formations, dont l’Ajax Amsterdam notamment, d’après les informations de L’Équipe. L’ailier gauche de 18 ans est lié jusqu’en 2028 avec Paris.