Mercato : Un crack a choisi le PSG, la concurrence est battue !

Alexis Brunet

Samedi soir face à Auxerre, Quentin Ndjantou a fait sa première apparition avec le PSG en équipe première. L’attaquant de 18 ans a signé son contrat professionnel cet été avec Paris, mais il aurait également pu quitter le club de la capitale. En effet, de nombreuses formations étaient intéressées, notamment l’Ajax Amsterdam.

Depuis quelques semaines, le PSG doit faire face à une avalanche de blessures. Pour affronter l’AJ Auxerre, Luis Enrique était par exemple privé de nombreux cadres comme Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos ou bien encore Joao Neves. Pour pallier ces absences, le coach parisien avait décidé de faire appel à plusieurs Titis.

Grande première pour Quentin Ndjantou Sur le banc au coup d’envoi, certains Titis ont par la suite eu la chance d’entrer sur la pelouse du Parc des princes. C’est notamment le cas de Quentin Ndjantou, qui a remplacé Senny Mayulu à la 62ème minute et qui s’est distingué notamment par une frappe dangereuse. À dix minutes de la fin, c’est Mathis Jangeal qui a fait également ses premiers pas chez les professionnels en remplaçant Kang-in Lee.