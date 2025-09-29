Bertrand Latour : Le nouveau «scandale» balancé dans le CFC

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Lundi dernier, le PSG a été célébré au Ballon d’Or. Le club parisien a vu la victoire d’Ousmane Dembélé lors de ce prestigieux trophée, mais également le podium de Vitinha. Achraf Hakimi, lui, a en revanche terminé sixième. Un classement qui se rapproche du scandale selon Bertrand Latour.

Le PSG dans l’histoire. Le club parisien a été élu club de l’année au Ballon d’Or lundi dernier, et a également vu Ousmane Dembélé remporter le trophée. Alors que Luis Enrique a reçu le trophée du meilleur entraîneur et que Vitinha a terminé sur le podium, Achraf Hakimi lui, n’a terminé que sixième.

« C’est une grande surprise pour tout le monde » Sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche, Bertrand Latour a dénoncé ce classement du Marocain : « C’est une grande surprise pour tout le monde que Salah soit devant lui. Ça pose d’ailleurs question sur le Ballon d’or Africain qui pouvait paraître acquis d’avance, ce n’est pas le cas du tout. »