Neymar : Le cauchemar continue !

Pour Neymar, l’objectif est simple. Revenu depuis plusieurs mois à Santos, son club formateur, le milieu offensif désormais âgé de 33 ans veut s’offrir un dernier tour de piste avec le Brésil lors de la Coupe du monde 2026. Mais le calvaire de l’ancienne star du PSG se poursuit, alors que le président de son club a affirmé qu’il ne jouerait plus avant un bout de temps.

Le calvaire de Neymar ne semble pas proche de sa fin. Revenu à Santos afin d’engranger du temps de jeu en vue de la Coupe du monde 2026, le milieu offensif a parfois montré de bonnes choses. Cependant, le corps du meilleur buteur de l’histoire du Brésil semble toujours le lâcher.

Retour en novembre seulement pour Neymar En effet, Neymar est actuellement absent des terrains. Touché au cours de ce mois de septembre à la cuisse droite, ce dernier n’a pas rejoué depuis, et ne devrait pas revoir les terrains de sitôt. Président de Santos, Marcelo Teixeira a annoncé ce dimanche que le retour de la star brésilienne était programmé pour novembre.