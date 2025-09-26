Coup légendaire avec Neymar, il lance un appel au secours !

Le temps est compté pour la prochaine Coupe du monde. Pour le Brésil, qui cherche à renouer avec le succès depuis 2002, beaucoup d'interrogations émergent au sujet de Neymar. L'attaquant aimerait beaucoup faire son grand retour en sélection. La légende Ronaldo a plaidé sa cause et Carlo Ancelotti, nouveau sélectionneur, finira peut-être par céder.
De retour au FC Santos depuis des mois, Neymar a retrouvé un peu plus de temps de jeu. Même si son physique reste instable, il est encore possible de le voir débarquer en sélection dans les prochains mois, en vue de la prochaine Coupe du monde. Ronaldo, double champion du monde avec la Seleçao, pousse pour son jeune compatriote.
« Nous n'avons pas d'autre joueur comme Neymar »
Pas présent lors des matches de qualification pour la Coupe du monde avec le Brésil ces dernières semaines, Neymar espère encore avoir un dernier grand frisson avec sa sélection. A 33 ans, il reste toujours en délicatesse avec son physique et Carlo Ancelotti n'a pas voulu prendre de risques. « C'est un joueur clé de l'équipe nationale brésilienne. Nous n'avons pas d'autre joueur comme Neymar. Et nous espérons qu'il sera à 100 % de sa forme pour la Coupe du monde, car s'il l'est, nous obtiendrons sans aucun doute de meilleurs résultats » déclare Ronaldo, d'après le média brésilien ge.globo.
Neymar, un retour possible ?
Présent pour la dernière fois en octobre 2023 avec la Seleçao, Neymar s'était blessé gravement au genou. Parti du PSG quelques mois plus tôt, il a fait le choix de revenir aux sources, à Santos. Avec un certain succès puisqu'il a été capable de disputer 7 matches en entier durant l'été. Reste à savoir comment sa situation évoluera dans les prochains mois.