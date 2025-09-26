Coup légendaire avec Neymar, il lance un appel au secours !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le temps est compté pour la prochaine Coupe du monde. Pour le Brésil, qui cherche à renouer avec le succès depuis 2002, beaucoup d'interrogations émergent au sujet de Neymar. L'attaquant aimerait beaucoup faire son grand retour en sélection. La légende Ronaldo a plaidé sa cause et Carlo Ancelotti, nouveau sélectionneur, finira peut-être par céder.

De retour au FC Santos depuis des mois, Neymar a retrouvé un peu plus de temps de jeu. Même si son physique reste instable, il est encore possible de le voir débarquer en sélection dans les prochains mois, en vue de la prochaine Coupe du monde. Ronaldo, double champion du monde avec la Seleçao, pousse pour son jeune compatriote.

« Nous n'avons pas d'autre joueur comme Neymar » Pas présent lors des matches de qualification pour la Coupe du monde avec le Brésil ces dernières semaines, Neymar espère encore avoir un dernier grand frisson avec sa sélection. A 33 ans, il reste toujours en délicatesse avec son physique et Carlo Ancelotti n'a pas voulu prendre de risques. « C'est un joueur clé de l'équipe nationale brésilienne. Nous n'avons pas d'autre joueur comme Neymar. Et nous espérons qu'il sera à 100 % de sa forme pour la Coupe du monde, car s'il l'est, nous obtiendrons sans aucun doute de meilleurs résultats » déclare Ronaldo, d'après le média brésilien ge.globo.