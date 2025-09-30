Lamine Yamal : Le mensonge qui le fait halluciner !

Revenu à la compétition après sa pubalgie, Lamine Yamal se prépare pour l’énorme choc face au PSG ce mercredi soir. Le prodige du FC Barcelone régale les foules, mais aussi Omar Da Fonseca. Le commentateur argentin hallucine devant le talent de l’Espagnol, qui est capable de tromper ses adversaires les plus coriaces.
Le PSG fait face à un monstre. Deuxième de la dernière édition du Ballon d’Or, Lamine Yamal sera bel et bien de retour pour le choc contre Paris ce mercredi soir. Le phénomène du FC Barcelone est entré en jeu contre la Real Sociedad ce week-end, et s’est rapidement régalé.
Lamine Yamal de retour en forme
Ayant délivré une sublime passe décisive pour Robert Lewandowski, Lamine Yamal n’a rien perdu de sa superbe lors de sa convalescence. Le crack de 18 ans est prêt à enchaîner sur une nouvelle grosse saison, au plus grand bonheur d’Omar Da Fonseca. Auprès de l’Equipe, le commentateur de la Liga pour BeIN Sport s’est exprimé sur l’Espagnol.
« La manière qu'il a dans le dribble, la feinte, le mensonge du corps... »
« À une époque où on valorise des courses, des tacles, lui garde ce qui est l'essence du football : le spectacle. La manière qu'il a dans le dribble, la feinte, le mensonge du corps... Il incarne le risque, l'inconnu. C'est ce genre de joueur qui, peu importe la situation, fait entrer le foot dans la catégorie d'art », confie ainsi Da Fonseca.