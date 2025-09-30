Lamine Yamal : Le mensonge qui le fait halluciner !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Revenu à la compétition après sa pubalgie, Lamine Yamal se prépare pour l’énorme choc face au PSG ce mercredi soir. Le prodige du FC Barcelone régale les foules, mais aussi Omar Da Fonseca. Le commentateur argentin hallucine devant le talent de l’Espagnol, qui est capable de tromper ses adversaires les plus coriaces.

Le PSG fait face à un monstre. Deuxième de la dernière édition du Ballon d’Or, Lamine Yamal sera bel et bien de retour pour le choc contre Paris ce mercredi soir. Le phénomène du FC Barcelone est entré en jeu contre la Real Sociedad ce week-end, et s’est rapidement régalé.

Lamine Yamal de retour en forme Ayant délivré une sublime passe décisive pour Robert Lewandowski, Lamine Yamal n’a rien perdu de sa superbe lors de sa convalescence. Le crack de 18 ans est prêt à enchaîner sur une nouvelle grosse saison, au plus grand bonheur d’Omar Da Fonseca. Auprès de l’Equipe, le commentateur de la Liga pour BeIN Sport s’est exprimé sur l’Espagnol.