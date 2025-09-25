«Un risque très élevé...» : L’annonce qui fait craindre le pire pour Lamine Yamal

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A seulement 18 ans, Lamine Yamal enchaîne les exploits sur les terrains, suscitant admiration mais aussi inquiétude. Boris Becker, vainqueur de Wimbledon à un très jeune âge, met en garde contre les dangers d'une ascension fulgurante, dressant un parallèle avec sa propre carrière de tennisman.

Phénomène de précocité, Lamine Yamal cumule les records avec le FC Barcelone, apparaissant notamment comme le plus jeune joueur de l'histoire de la Liga du 21e siècle à être titulaire, apparaissant dans le onze blaugrana à 16 ans et 38 mois au début de la saison 2023/24. Depuis, le crack du Barça a enchaîné les matches, mais aussi les buts, lui permettant de se hisser à la deuxième place du Ballon d’Or. Mais un tel talent appelle à la prudence, et Boris Becker tire la sonnette d’alarme.

« Je pense qu'il court un risque très élevé » L'ancien tennisman est bien placé pour parler de précocité, remportant le tournoi de Wimbledon à 17 ans en 1985, devenant à l'époque le plus jeune vainqueur de l'histoire en Grand Chelem. Interrogé par talkSport, l’Allemand dresse un parallèle avec la pépite du FC Barcelone. « Lamine est formidable, il est en train de tout gagner. C'est le meilleur jeune joueur du monde en ce moment. Il me rappelle moi quand j'avais 17 ans. Avec lui, je suis en alerte. Il suffit de voir tout ce qui arrive à Lamine Yamal aujourd'hui. Je pense qu'il court un risque très élevé de rencontrer certaines difficultés dans dix ou quinze ans », estime-t-il, rapporté par AS.