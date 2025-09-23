Lamine Yamal dit non à Cristiano Ronaldo : La punition est terrible !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le suspens a pris fin lundi soir avec la victoire d'Ousmane Dembélé qui a remporté le Ballon d'Or. Un succès qui ne souffrirait d'aucune discussions possible puisqu'il aurait largement dominé Lamine Yamal. L'ailier espagnol aurait notamment payé son comportement lors de la Ligue des Nations lorsqu'il avait refusé de serrer la main de Cristiano Ronaldo.

Bien que le détail des votes pour le Ballon d'Or ne seront connus que samedi, Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, a déjà dévoilé que la victoire d'Ousmane Dembélé ne souffrait d'aucune contestation : « Si je dois vous donner une tendance, il n'y a pas eu de match. Honnêtement, Ousmane l'a emporté assez largement ». Une situation qui va probablement suscité des débats en Espagne où tout le monde imaginait Lamine Yamal rafler la mise. Mais comme le rappelle Vincent Duluc, journaliste de L'EQUIPE, le comportement de l'ailier espagnol a également joué en sa défaveur, à l'image de son refus de serrer la main de Cristiano Ronaldo durant la finale de la Ligue des Nations. Et la punition est rapidement tombée.

«Yamal n’a même pas été le meilleur joueur de la saison avec Barcelone» « Effectivement, Vincent Garcia, le directeur de la rédaction de France Football, a expliqué lundi dans L’Equipe du soir, que le succès de Dembélé avait été assez large. Mais ça me paraît assez logique, parce qu’à mes yeux, Lamine Yamal n’a même pas été le meilleur joueur de la saison avec Barcelone », explique-t-il dans une session de questions-réponses sur le site de L'EQUIPE avant de poursuivre.