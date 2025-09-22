Ballon d’Or : Lamine Yamal sacré, c’est officiel

Alors qu’il rêve du Ballon d’Or, Lamine Yamal est assuré de rentrer en Catalogne avec un trophée. Le crack du FC Barcelone a remporté ce lundi soir le trophée Kopa, qui récompense le meilleur jeune de la saison, devançant notamment Désiré Doué et Joao Neves, champions d’Europe avec le PSG.
Lamine Yamal n’a pas fait le déplacement pour rien. Présent à Paris ce lundi soir pour la cérémonie du Ballon d’Or, l’attaquant du FC Barcelone a remporté le trophée Kopa, récompensant le meilleur jeune de moins de 21 ans, remis par Raphaël Varane. Un doublé pour l’international espagnol, déjà sacré l’année dernière.
« Tout le monde m'a aidé à être là ce soir »
Lamine Yamal devance ainsi Désiré Doué (PSG), Estevao (Chelsea), Joao Neves (PSG) et Kenan Yildiz (Juventus). « Je ne vais pas oublier mes coéquipiers, tout le monde m'a aidé à être là ce soir. Je vais devoir continuer à travailler pour remporter d'autres titres dans le futur », a réagi la pépite espagnole de 18 ans.
Et maintenant le Ballon d’Or ?
Le numéro 10 du Barça peut désormais espérer faire coup double en remportant le Ballon d’Or. Il fait partie des favoris aux côtés d’Ousmane Dembélé ou encore Achraf Hakimi, vainqueurs de la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain.