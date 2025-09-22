Ballon d’Or : Lamine Yamal sacré, c’est officiel

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il rêve du Ballon d’Or, Lamine Yamal est assuré de rentrer en Catalogne avec un trophée. Le crack du FC Barcelone a remporté ce lundi soir le trophée Kopa, qui récompense le meilleur jeune de la saison, devançant notamment Désiré Doué et Joao Neves, champions d’Europe avec le PSG.

Lamine Yamal n’a pas fait le déplacement pour rien. Présent à Paris ce lundi soir pour la cérémonie du Ballon d’Or, l’attaquant du FC Barcelone a remporté le trophée Kopa, récompensant le meilleur jeune de moins de 21 ans, remis par Raphaël Varane. Un doublé pour l’international espagnol, déjà sacré l’année dernière.

« Tout le monde m'a aidé à être là ce soir » Lamine Yamal devance ainsi Désiré Doué (PSG), Estevao (Chelsea), Joao Neves (PSG) et Kenan Yildiz (Juventus). « Je ne vais pas oublier mes coéquipiers, tout le monde m'a aidé à être là ce soir. Je vais devoir continuer à travailler pour remporter d'autres titres dans le futur », a réagi la pépite espagnole de 18 ans.