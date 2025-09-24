Dembélé Ballon d'Or : C'est validé au FC Barcelone !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lundi soir, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or qui vient récompenser la saison exceptionnelle du PSG. Le numéro 10 parisien a dominé Lamine Yamal, ce qui a provoqué quelques débats en Espagne où l'ailier du FC Barcelone était vu comme le grand favori. Néanmoins, Hansi Flick estimé que le résultat était totalement logoque.

C'est désormais officiel, après plusieurs mois de suspens, Ousmane Dembélé a bien remporté son premier Ballon d'Or lundi soir en devançant Lamine Yamal, présenté comme le grand favori en Espagne. Mais selon Hansi Flick, l'ailier du Barça a très bien vécu cette soirée, d'autant plus que le numéro 10 du PSG méritait sa récompense.

Flick valide le Ballon d'Or de Dembélé « Je lui ai parlé hier. Il va bien, il est motivé pour les années à venir. Et puis il y a Dembélé, qui le méritait. Il l'a bien accepté et il est motivé pour faire ses preuves et, peut-être, avoir des opportunités pour la saison prochaine. Il est sur le point de revenir. Et d'après ce que j'ai vu, il semble aller bien », assure-t-il en conférence de presse.