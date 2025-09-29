Lamine Yamal à Paris l'an prochain : L'annonce choc du FC Barcelone !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Lundi dernier, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or France Football devant Lamine Yamal. Déçu mais fair-play, le prodige du FC Barcelone espère cependant remporter le précieux trophée lors des prochaines années. Son entraîneur Hansi Flick, estime quant à lui que dès l’année prochaine, le phénomène de 18 ans sera au rendez-vous pour le remporter.

Ousmane Dembélé dans la légende. Après une saison exceptionnelle avec le PSG, l’attaquant de 28 ans a remporté le Ballon d’Or lundi dernier. Le Français a plutôt largement dominé Lamine Yamal qui se classe deuxième.

Lamine Yamal Ballon d’Or 2026 ? Forcément, du côté des supporters du FC Barcelone, la déception était de mise. On espérait voir le prodige de 18 ans remporter le précieux Graal. Déçu, Yamal est pourtant promis à un excellent avenir. L’ailier droit est déjà le grand favori pour les années prochaines, et ce n’est pas Hansi Flick qui dira le contraire. Présent face à la presse, l’entraîneur du Barça a affirmé que Lamine Yamal sera de retour dans la course au Ballon d’Or 2026.