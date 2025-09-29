Lamine Yamal à Paris l'an prochain : L'annonce choc du FC Barcelone !

Lundi dernier, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or France Football devant Lamine Yamal. Déçu mais fair-play, le prodige du FC Barcelone espère cependant remporter le précieux trophée lors des prochaines années. Son entraîneur Hansi Flick, estime quant à lui que dès l’année prochaine, le phénomène de 18 ans sera au rendez-vous pour le remporter.
Ousmane Dembélé dans la légende. Après une saison exceptionnelle avec le PSG, l’attaquant de 28 ans a remporté le Ballon d’Or lundi dernier. Le Français a plutôt largement dominé Lamine Yamal qui se classe deuxième.
Lamine Yamal Ballon d’Or 2026 ?
Forcément, du côté des supporters du FC Barcelone, la déception était de mise. On espérait voir le prodige de 18 ans remporter le précieux Graal. Déçu, Yamal est pourtant promis à un excellent avenir. L’ailier droit est déjà le grand favori pour les années prochaines, et ce n’est pas Hansi Flick qui dira le contraire. Présent face à la presse, l’entraîneur du Barça a affirmé que Lamine Yamal sera de retour dans la course au Ballon d’Or 2026.
« Lamine Yamal tentera à nouveau sa chance »
« On ne peut pas changer le résultat du Ballon d'Or, mais Lamine Yamal tentera à nouveau sa chance la saison prochaine. C'est important pour lui et pour tous les joueurs », a ainsi confié l’entraîneur allemand.