Le PSG enchaine les catastrophes, tout était prévu !

Alors que le PSG s'apprête à affronter le FC Barcelone, Luis Enrique va devoir faire sans de nombreux joueurs. En effet, le club de la capitale n'est pas épargné par les blessures depuis le début de la saison. Une catastrophe redoutée par beaucoup suite au dernier exercice interminable. Et comme prévu, les blessures frappent le PSG en chaine.

Ousmane Dembélé, Désiré Doué... Le PSG est diminué actuellement. Les blessures plombent le club de la capitale. Des coups durs en chaine qui étaient redoutés. En effet, la saison dernière a mis les corps parisiens à rude épreuve et alors que le temps de repos a été bref, ce qui arrive au PSG était prévisible comme l'a expliqué Alexandre Marles, préparateur physique.

« C'était prévisible dans les conditions de début de saison » « Les organismes ont besoin de récupérer, mais même mentalement, il faut une décompression. Le problème, c’est qu’au PSG, la plupart des joueurs ont repris très vite et n’ont eu que trois semaines de break, donc c’était prévisible dans les conditions de début de saison », a fait savoir Alexandre Marles dans des propos accordés à So Foot.