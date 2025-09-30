Transferts : Le coup de génie de l’OL !

Pierrick Levallet

Cet été, l’OL a vécu un mercato particulier. À cause de sa situation financière délicate, le club rhodanien a un temps été menacé par une rétrogradation en Ligue 2. Finalement, la formation lyonnaise est restée en Ligue 1, mais a été obligé de se séparer de meilleurs éléments pour renflouer ses caisses. Dans la foulée, l’OL a recruté à moindre coût pour offrir à Paulo Fonseca un groupe convenable. Et le travail a visiblement été remarquable, puisque les Olympiens pointent à la deuxième place du championnat, à égalité de points avec le PSG.

«Il faut bien travailler sur ton recrutement pour avoir un groupe performant» L’adjoint du coach portugais s’est d’ailleurs livré sur le génie de l’OL sur le mercato. « Si on analyse les budgets, c’est un fait car quand tu as plus d’argent, tu peux acheter des joueurs qui ont plus de valeur sur le marché. Il faut donc bien travailler sur ton recrutement pour avoir un groupe performant » a d’abord confié Jorge Maciel pour Le Progrès.