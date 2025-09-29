OL - Paulo Fonseca : L’énorme surprise !

Axel Cornic

Après avoir longtemps été la locomotive du football français, l’Olympique Lyonnais traverse une période extrêmement compliqué depuis quelques années, tant sur le plan sportif qu’économique. Mais ce début de saison semble insuffler de l’optimisme pour le club rhodanien, qui n’a connu qu’une seule défaite toutes compétitions confondues.

Intertitre 1 Va-t-on assister à la renaissance du lion ? Depuis la vente par Jean-Michel Aulas, l’OL rencontre des gros problèmes et cet été, les dirigeants ont été obligés de vendre plusieurs cadres pour rester dans les clous imposés par l’UEFA. Tout le monde s’attendait à une catastrophe, mais finalement les choses se passent autrement…

« Terminer avec 15 points sur 19, c’est énormissime » Avec sa victoire sur le LOSC ce dimanche (0-1), l’OL poursuit son très bon début de saison, avec une place de dauphin du PSG en Ligue 1. « Bravo Lyon, parce que si tu englobes tout le début de la saison : aller à Rennes, recevoir Marseille, aller à Lens, aller à Lille, et terminer avec 15 points sur 19, c’est énormissime » a constaté Walid Acherchour, sur RMC.