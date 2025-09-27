OL - Paulo Fonseca : Les retrouvailles spéciales avec son ex !

Pierrick Levallet

Ce dimanche, l’OL se déplace sur la pelouse du LOSC pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Cet adversaire, Paulo Fonseca le connaît très bien. Le coach portugais a officié chez les Dogues entre 2022 et 2024. L’entraîneur lyonnais s’est d’ailleurs livré sur ses retrouvailles avec son ex-club.

Après une victoire contre Utrecht en Europa League, l’OL entend poursuivre sur sa lancée en Ligue 1. Ce dimanche, le club rhodanien se déplace sur la pelouse du LOSC, un adversaire que Paulo Fonseca connaît sur le bout des doigts. L’entraîneur portugais a fait un passage remarqué chez les Dogues entre 2022 et 2024, avant de s’envoler pour l’AC Milan et d’atterrir à l’OL. Le coach de 52 ans s’est d’ailleurs livré sur ses retrouvailles avec son ancien club, face à ses ex-supporters.

«Revenir à Pierre-Mauroy est toujours particulier» « Je vis ce retour à Lille avec émotion. J’y ai passé des années merveilleuses. Revenir à Pierre-Mauroy est toujours particulier. J’ai beaucoup d’amis à Lille, mais maintenant nous sommes adversaires » a confié Paulo Fonseca en conférence de presse ce samedi, dans des propos rapportés par RMC Sport.