«Ça a matché tout de suite» : Le coup de foudre surprise à l’OL !

Pierrick Levallet

Malgré sa situation financière délicate et son mercato particulier, l’OL surprend cette saison par sa force de caractère, mais aussi par sa solidité défensive. Paulo Fonseca a visiblement eu du flair en alignant une charnière Clinton Mata - Moussa Niakhaté. Les deux défenseurs s’entendent à merveille, ce qui explique en partie les bons résultats lyonnais.

L’OL a vécu un mercato assez particulier cet été. Ennuyé par de sérieux soucis financiers, le club lyonnais a été contraint de se séparer de plusieurs de ses meilleurs éléments pour renflouer ses caisses. En revanche, le secteur défensif de Paulo Fonseca est resté presque intact, à quelques exceptions près. La formation rhodanienne n’a perdu que Lucas Perri et Saël Kumbedi en défense cet été.

La charnière Mata - Niakhaté fait la différence à l'OL La solidité défensive de l’OL est d’ailleurs l’une des raisons des bons résultats lyonnais depuis le début de saison. Paulo Fonseca a opté pour une charnière centrale composée de Clinton Mata et Moussa Niakhaté. Les défenseurs s’entendent d’ailleurs à merveille. Et pour Cris, c’est ce qui ferait la différence chez les Olympiens.