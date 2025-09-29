«Ça a matché tout de suite» : Le coup de foudre surprise à l’OL !

Malgré sa situation financière délicate et son mercato particulier, l’OL surprend cette saison par sa force de caractère, mais aussi par sa solidité défensive. Paulo Fonseca a visiblement eu du flair en alignant une charnière Clinton Mata - Moussa Niakhaté. Les deux défenseurs s’entendent à merveille, ce qui explique en partie les bons résultats lyonnais.
L’OL a vécu un mercato assez particulier cet été. Ennuyé par de sérieux soucis financiers, le club lyonnais a été contraint de se séparer de plusieurs de ses meilleurs éléments pour renflouer ses caisses. En revanche, le secteur défensif de Paulo Fonseca est resté presque intact, à quelques exceptions près. La formation rhodanienne n’a perdu que Lucas Perri et Saël Kumbedi en défense cet été.
La charnière Mata - Niakhaté fait la différence à l'OL
La solidité défensive de l’OL est d’ailleurs l’une des raisons des bons résultats lyonnais depuis le début de saison. Paulo Fonseca a opté pour une charnière centrale composée de Clinton Mata et Moussa Niakhaté. Les défenseurs s’entendent d’ailleurs à merveille. Et pour Cris, c’est ce qui ferait la différence chez les Olympiens.
«On sent qu'ils sont à l'aise entre eux»
« Ce sont deux profils qui matchent. Quand je suis arrivé à Lyon avec (Claudio) Caçapa, ça a matché tout de suite. On sent qu'ils sont à l'aise entre eux, ils se parlent, ils peaufinent les détails. Des coaches m'ont toujours dit : si mes défenseurs aiment vraiment défendre, le risque de prendre des buts n'est pas énorme. C'est ce que je vois à Lyon » a confié l’ex-défenseur de l’OL dans des propos rapportés par L’Equipe.