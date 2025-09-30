PSG - Transfert de Dembélé : L'annonce surprise à l'étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A peine plus de deux ans après son départ du FC Barcelone, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or avec le PSG. Pas de quoi laisser des regrets du côté catalans où l'on rappelle que l'international français n'a jamais eu le même rendement au Barça qu'au PSG. Donc pas de regrets pour le Barça.

Recruté pour 50M€ en provenance du FC Barcelone, Ousmane Dembélé est passé dans une autre dimension grâce à une saison exceptionnelle qui l'a vu remporter la Ligue des champions et donc le Ballon d'Or. De quoi laisser des regrets au sein du club catalan pour le numéro 10 du PSG ? Selon José Alvarez, journaliste du Chiringuito et spécialiste du Barça, chez les Blaugranas, ce transfert ne laisse aucun regret.

Le Barça ne regrette pas Dembélé « Ousmane Dembélé a beaucoup compté pour ses entraîneurs, Ernesto Valverde, Ronald Koeman et surtout, Xavi Hernandez, qui le tenait en haute estime. Mais Dembélé n’a jamais eu le comportement digne d’un leader. Il était plus jeune, mais il n’était pas sérieux. Donc, personne n’a eu de regret quand il est parti du Barça », lâche-t-il dans les colonnes du Parisien.