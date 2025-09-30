PSG : Doué et Dembélé remplacés, c'est confirmé !

Depuis le 5 septembre dernier, Désiré Doué et Ousmane Dembélé sont blessés. Les deux attaquants du PSG étaient tous les deux sorties sur blessures contre l'Ukraine avec l'équipe de France. Mais cette fois-ci, ils ne seront pas présents dans la liste de Didier Deschamps qui aurait tranché pour les remplacer.
Depuis le début de saison, le PSG n'est clairement pas épargné par les blessures, notamment dans le secteur offensif. Ainsi, le 5 septembre dernier, Ousmane Dembélé et Désiré Doué sortaient sur blessure lors du match opposant l'équipe de France à l'Ukraine.
Doué et Dembélé ne seront pas convoqués
Par conséquent, alors que Didier Deschamps dévoilera jeudi la liste des joueurs retenus pour affronter l’Azerbaïdjan et l’Islande le 10 et le 13 octobre. Et les deux joueurs du PSG ne seront pas convoqués. Si cela ne faisait aucun doute pour Ousmane Dembélé, Le Parisien révèle que Désiré Doué ne serait pas non plus dans le groupe retenu par le sélectionneur des Bleus, qui ne prendra aucun risque avec le deuxième du classement du Trophée Kopa.
Coman et Ekitiké, les mieux placés pour les remplacer
Par conséquent, c'est un véritable casse-tête qui s'offre à Didier Deschamps qui sera également privé de Rayan Cherki et Randal Kolo Muani. Par conséquent, d'après Le Parisien, Kingsley Coman et Hugo Ekitike devraient compenser toutes ces absences pour épauler les habitués du groupe que sont Michael Olise, Kylian Mbappé, Marcus Thuram et Bradley Barcola.