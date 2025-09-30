PSG : Doué et Dembélé remplacés, c'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le 5 septembre dernier, Désiré Doué et Ousmane Dembélé sont blessés. Les deux attaquants du PSG étaient tous les deux sorties sur blessures contre l'Ukraine avec l'équipe de France. Mais cette fois-ci, ils ne seront pas présents dans la liste de Didier Deschamps qui aurait tranché pour les remplacer.

Depuis le début de saison, le PSG n'est clairement pas épargné par les blessures, notamment dans le secteur offensif. Ainsi, le 5 septembre dernier, Ousmane Dembélé et Désiré Doué sortaient sur blessure lors du match opposant l'équipe de France à l'Ukraine.

Doué et Dembélé ne seront pas convoqués Par conséquent, alors que Didier Deschamps dévoilera jeudi la liste des joueurs retenus pour affronter l’Azerbaïdjan et l’Islande le 10 et le 13 octobre. Et les deux joueurs du PSG ne seront pas convoqués. Si cela ne faisait aucun doute pour Ousmane Dembélé, Le Parisien révèle que Désiré Doué ne serait pas non plus dans le groupe retenu par le sélectionneur des Bleus, qui ne prendra aucun risque avec le deuxième du classement du Trophée Kopa.