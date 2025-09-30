Ousmane Dembélé de retour : La date est connue !

Blessé depuis le 5 septembre dernier avec l'équipe de France, Ousmane Dembélé poursuit son processus de soin et ne reviendra à la compétition qu'après la prochaine trêve internationale. Le numéro 10 du PSG pourrait d'ailleurs reprendre contre le Bayer Leverkusen le 21 octobre prochain.
Cela fait désormais plus de trois semaines qu'Ousmane Dembélé est sorti blessé avec l'équipe de France contre l'Ukraine, ce qui avait valu une grosse polémique autour de Didier Deschamps puisque le numéro 10 du PSG était sorti sur blessure quelques jours plus tôt en Ligue 1. Et le nouveau Ballon d'Or en est quasiment à la moitié de son indisponibilité.
Dembélé de retour contre Leverkusen ?
Par conséquent, Ousmane Dembélé n'est évidemment pas apte pour le prochain rassemblement de l'équipe de France, et ne sera donc pas présent pour affronter l’Azerbaïdjan et l’Islande. D'après les informations du Parisien, la date du retour du Ballon d'Or se précise toutefois puisqu'il pourrait envisager d'être disponible avec le PSG pour affronter le Bayer Leverkusen en Ligue des champions.
«Je serai de retour très bientôt»
D'ailleurs, samedi soir, Ousmane Dembélé confirmait qu'il serait prochainement de retour : « C'est la première partie de saison, il faut être dans les clous pour bien démarrer la deuxième. La rééducation se passe bien. Je serai de retour très bientôt ». Une bonne nouvelle pour le PSG confronté à une cascade de blessure dans le secteur offensif.