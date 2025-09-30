Ousmane Dembélé de retour : La date est connue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Blessé depuis le 5 septembre dernier avec l'équipe de France, Ousmane Dembélé poursuit son processus de soin et ne reviendra à la compétition qu'après la prochaine trêve internationale. Le numéro 10 du PSG pourrait d'ailleurs reprendre contre le Bayer Leverkusen le 21 octobre prochain.

Cela fait désormais plus de trois semaines qu'Ousmane Dembélé est sorti blessé avec l'équipe de France contre l'Ukraine, ce qui avait valu une grosse polémique autour de Didier Deschamps puisque le numéro 10 du PSG était sorti sur blessure quelques jours plus tôt en Ligue 1. Et le nouveau Ballon d'Or en est quasiment à la moitié de son indisponibilité.

Dembélé de retour contre Leverkusen ? Par conséquent, Ousmane Dembélé n'est évidemment pas apte pour le prochain rassemblement de l'équipe de France, et ne sera donc pas présent pour affronter l’Azerbaïdjan et l’Islande. D'après les informations du Parisien, la date du retour du Ballon d'Or se précise toutefois puisqu'il pourrait envisager d'être disponible avec le PSG pour affronter le Bayer Leverkusen en Ligue des champions.