«On n’est pas loin du scandale» : La grosse polémique avec une star du PSG ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La semaine dernière, Ousmane Dembélé a été récompensé de sa saison exceptionnelle avec le PSG en remportant le Ballon d’Or, devançant Lamine Yamal et Vitinha au classement. De son côté, Achraf Hakimi a fini sixième, ce qui fait encore parler après les excellentes prestations du latéral droit marocain.

Le PSG ne manquait pas de représentants pour le Ballon d’Or cette année. Grâce à sa dernière saison exceptionnelle, le club de la capitale comptait neuf joueurs parmi les 30 nommés à la plus prestigieuse des distinctions individuelles, un record. Comme attendu, Ousmane Dembélé a décroché le Graal, devançant Lamine Yamal (FC Barcelone) et son coéquipier Vitinha. De son côté, Achraf Hakimi a fini 6e, une place loin de faire l’unanimité.

« Qu’est-ce qu’il doit faire de plus ? » Le latéral droit du PSG ne manquait pas d’arguments pour figurer dans le top 5 du Ballon d’Or, ou même sur le podium, avec ses 11 réalisations et 16 passes décisives en 55 rencontres. Le Marocain a également joué un rôle majeur dans le sacre européen de son club en inscrivant un but face à Aston Villa lors du quart de finale retour de Ligue des champions (2-3) avant de récidiver sur la demi-finale retour contre Arsenal (1-0) puis lors de la finale face à l’Inter (5-0). Dimanche soir, sur le plateau du CFC, Bertrand Latour ne cachait pas son étonnement en évoquant le classement final d’Achraf Hakimi : « Si vous êtes à sa place, qu’est-ce qu’il doit faire de plus ? Là je ne vois pas… peut-être qu’il fasse entraîneur-joueur, auquel cas il aura peut-être une chance ».