Clash en direct : Le PSG prend cher pour son mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avec seulement trois nouvelles recrues attirées durant le mercato estival, le PSG a opté pour la continuité après ses brillants résultats de la saison dernière. Mais ce manque de profondeur de banc est une grossière erreur aux yeux de Christophe Dugarry, qui a chargé le PSG à ce sujet lundi en direct sur RMC.

Avec les seules arrivées de Renato Marin (19 ans, libre), Lucas Chevalier (23 ans, 40M€) et Ilya Zabarnyi (23 ans, 63M€), le PSG n'a pas été très actif durant le mercato estival. Le discours affiché par Luis Campos est clair : le club de la capitale avait la volonté de continuer à s'appuyer sur la force collective de la saison et de ne pas bouleverser l'effectif déjà en place au PSG. Mais alors que les blessures s'accumulent en ce début de saison, certains observateurs s'interrogent sur cette stratégie du mercato...

« Tu te mets sous pression » En direct au micro de RMC Sport dans l'émission Rothen s'enflamme, Christophe Dugarry a clashé le PSG à ce sujet : « Avec un seul joueur de champ recruté sur le mercato, tu te mets sous pression car les postes ne sont pas doublés », constate le champion du Monde 1998.