PSG : Scandale au Ballon d'Or ? Hakimi sort du silence !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Malgré sa saison exceptionnelle, Achraf Hakimi n’a terminé que sixième au classement du dernier Ballon d’Or, lui que l’on pouvait attendre sur le podium. Un scandale pour certains, mais l’international marocain du PSG quant à lui se dit très fier et content de cette sixième position et espère pourquoi pas être mieux classé l’année prochaine.

« On n’est pas loin du scandale. » À l’image de Bertrand Latour, de nombreux observateurs se sont étonnés du classement d’Achraf Hakimi au Ballon d’Or. Le latéral droit du PSG a fini sixième, lui que l’on pouvait espérer voir sur le podium, derrière Mohamed Salah (4e) et Raphinha (5e).

«Je ne pense pas que c’est une déception pour moi» Présent en conférence de presse ce mardi à la veille du match de Ligue des champions face au FC Barcelone, Achraf Hakimi a réagi à cette sixième place, dont il se satisfait : « Je ne pense pas que c’est une déception pour moi. Ça fait vraiment plaisir d’être sur la liste des 30 joueurs. »