Le successeur d'Ousmane Dembélé est déjà annoncé !

Largement élu Ballon d'Or le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé a devancé Lamine Yamal que les Espagnols voyaient remporter le trophée. Cependant, du côté du FC Barcelone on annonce déjà le successeur du numéro 10 du PSG. Et sans surprise il s'agit de Lamine Yamal.
Malgré une lutte acharnée pour le Ballon d'Or, c'est bien Ousmane Dembélé qui a raflé la mise devant Lamine Yamal. Cependant, en Espagne on se projette déjà vers le futur en désignant l'ailier du FC Barcelone comme le futur vainqueur du Ballon d'Or. Roger Saperas, de la radio catalane RAC1, promet du lourd pour Lamine Yamal.
L'Espagne vote Yamal pour remplacer Dembélé
« Avec le recul, voir qu’un gamin de 17 ans comme Yamal, champion d’Europe avec l’Espagne à 16 ans, a détruit toutes les défenses d’Europe est surréaliste et bien plus prometteur qu’un trophée individuel. Yamal est magique. C’est un peu un mélange de Messi et de Ronaldinho », estime le journaliste espagnol dans les colonnes du Parisien avant de poursuivre.
«Tôt ou tard, il l’aura»
« Tôt ou tard, il l’aura. Mais Dembélé le méritait cette année, grâce aussi au travail de Luis Enrique. Si un joueur du Barça avait gagné le triplé en marquant 35 buts, nous aurions crié au scandale s’il n’avait pas gagné le Ballon d’or », ajoute Roger Saperas.