Le successeur d'Ousmane Dembélé est déjà annoncé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Largement élu Ballon d'Or le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé a devancé Lamine Yamal que les Espagnols voyaient remporter le trophée. Cependant, du côté du FC Barcelone on annonce déjà le successeur du numéro 10 du PSG. Et sans surprise il s'agit de Lamine Yamal.

Malgré une lutte acharnée pour le Ballon d'Or, c'est bien Ousmane Dembélé qui a raflé la mise devant Lamine Yamal. Cependant, en Espagne on se projette déjà vers le futur en désignant l'ailier du FC Barcelone comme le futur vainqueur du Ballon d'Or. Roger Saperas, de la radio catalane RAC1, promet du lourd pour Lamine Yamal.

L'Espagne vote Yamal pour remplacer Dembélé « Avec le recul, voir qu’un gamin de 17 ans comme Yamal, champion d’Europe avec l’Espagne à 16 ans, a détruit toutes les défenses d’Europe est surréaliste et bien plus prometteur qu’un trophée individuel. Yamal est magique. C’est un peu un mélange de Messi et de Ronaldinho », estime le journaliste espagnol dans les colonnes du Parisien avant de poursuivre.