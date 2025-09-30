Lamine Yamal - PSG : La grosse annonce !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il demeure la plus grosse menace pour le PSG. Ce mercredi soir, le club parisien va retrouver le FC Barcelone en Ligue des Champions. Face aux Parisiens se dressera Lamine Yamal. Revenu de sa pubalgie, le phénomène de 18 ans fait complètement halluciner Omar Da Fonseca, qui le trouve magique.

Le choc tant attendu approche. Ce mercredi soir, le PSG se déplace sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des Champions. Les Parisiens devront assurément se méfier de Lamine Yamal, qui après plusieurs semaines de convalescence en raison d’une pubalgie, est bel et bien de retour.

Omar Da Fonseca sous le charme Auprès de l’Equipe, Omar Da Fonseca s’est confié sur Lamine Yamal : « À une époque où on valorise des courses, des tacles, lui garde ce qui est l'essence du football : le spectacle. La manière qu'il a dans le dribble, la feinte, le mensonge du corps... Il incarne le risque, l'inconnu. C'est ce genre de joueur qui, peu importe la situation, fait entrer le foot dans la catégorie d'art. »