PSG - Désiré Doué : La décision radicale !

Blessé le 5 septembre dernier contre l'Ukraine, comme Ousmane Dembélé, Désiré Doué devrait toutefois connaître une indisponibilité moins longue que le Ballon d'Or. Cependant, Didier Deschamps a décidé de ne pas prendre de risque avec le joueur du PSG qui ne sera pas convoqué pour la prochaine trêve internationale.
Le PSG compte les blessures. Depuis plusieurs semaines, le club de la capitale est confronté à la perte de plusieurs majeurs importants, surtout dans le secteur offensif. Dès le 5 septembre dernier lors du match opposant l'équipe de France à l'Ukraine, le PSG a notamment perdu Ousmane Dembélé et Désiré Doué.
Deschamps ne convoquera pas Dembélé
Par conséquent, Didier Deschamps ne prendra cette fois-ci aucun risque. Bien évidemment, Ousmane Dembélé ne sera pas dans la liste qui sera annoncée jeudi pour affronter l’Azerbaïdjan et l’Islande. Mais selon les informations du Parisien, Désiré Doué ne sera pas non plus convoqué, le sélectionneur de l'équipe de France ayant décidé de ne prendre aucun risque.
Pas dans le groupe pour Barcelone
Il faut dire que le PSG n'a pas non plus l'intention de précipiter les choses. Un temps espéré pour le déplacement à Barcelone mercredi soir, Désiré Doué ne fera finalement pas le voyage en Catalogne. Il pourrait revenir pour le déplacement à Lille en championnat quelques jours plus tard, à moins que le PSG ne décide de poursuivre sur son choix initial de ne prendre aucun risque et donc d'attendre le retour de la trêve internationale avec que Désiré Doué puisse totalement se remettre de sa blessure.