PSG - Désiré Doué : La décision radicale !

Blessé le 5 septembre dernier contre l'Ukraine, comme Ousmane Dembélé, Désiré Doué devrait toutefois connaître une indisponibilité moins longue que le Ballon d'Or. Cependant, Didier Deschamps a décidé de ne pas prendre de risque avec le joueur du PSG qui ne sera pas convoqué pour la prochaine trêve internationale.

Le PSG compte les blessures. Depuis plusieurs semaines, le club de la capitale est confronté à la perte de plusieurs majeurs importants, surtout dans le secteur offensif. Dès le 5 septembre dernier lors du match opposant l'équipe de France à l'Ukraine, le PSG a notamment perdu Ousmane Dembélé et Désiré Doué.

Deschamps ne convoquera pas Dembélé Par conséquent, Didier Deschamps ne prendra cette fois-ci aucun risque. Bien évidemment, Ousmane Dembélé ne sera pas dans la liste qui sera annoncée jeudi pour affronter l’Azerbaïdjan et l’Islande. Mais selon les informations du Parisien, Désiré Doué ne sera pas non plus convoqué, le sélectionneur de l'équipe de France ayant décidé de ne prendre aucun risque.