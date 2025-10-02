Mercato - PSG : Une star proche du départ, Riolo confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une performance très solide mercredi soir en Ligue des Champions sur la pelouse du FC Barcelone, Nuno Mendes a prouvé une nouvelle fois à quel point il s'était rendu indispensable dans le onze-type du PSG. Et pourtant, le latéral gauche portugais avait été proche d'un départ l'hiver dernier comme le rappelle Daniel Riolo sur RMC.

Opposé à Lamine Yamal mercredi soir lors du choc entre le FC Barcelone et le PSG mercredi soir en Ligue des Champions (victoire parisienne 2-1), Nuno Mendes (23 ans) a remporté son duel face au crack espagnol. Le latéral gauche portugais a même reçu le trophée d'homme du match, venant récompenser sa grosse performance. Mais tout n'a pas été si rose ces derniers mois pour Mendes avec le PSG...

« Il a pensé à s’en aller » Après la rencontre, au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a encensé Nuno Mendes et rappelle que le numéro 25 du PSG était passé tout proche du départ durant le mercato de janvier 2025 : « On ne le dira jamais assez, à l’hiver, il a pensé à s’en aller car il ne s'épanouissait pas », indique Riolo.