Chevalier - PSG : Le coup de pression lancé en direct !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens du monde, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain, qui a préféré miser sur Lucas Chevalier. Mais l’ancien du LOSC n’apporte pas entièrement satisfaction depuis le début de la saison, avec les critiques qui se multiplient.

Cet été, le PSG n’a fait que très peu de changements. Mais il y en a un qui a énormément fait parler, puisque Gianluigi Donnarumma a été écarté seulement quelques semaines après le succès en Ligue des Champions. Son avenir a rythmé une bonne partie du mercato, avant qu’il ne signe finalement pour Manchester City.

Ça coince encore... Mais si tout se passe bien pour l’Italien en Premier League, ce n’est pas vraiment la même chose pour Lucas Chevalier, qui a pris sa place dans les cages du PSG. L’ancien du LOSC est régulièrement critiqué en ce début de saison, avec quelques bourdes qui ont beaucoup fait parler, comme lors de la défaite face à l’OM (1-0).